В Тверской области уже месяц нет губернатора

Тверская область уже месяц остается без губернатора
Александр Астафьев/РИА Новости

Тверская область уже месяц остается без губернатора и временно исполняющего обязанности главы региона после перехода Игоря Рудени на должность полпреда в Северо-Западном федеральном округе. Об этом сообщает РИА Новости.

В правительстве Тверской области отказываются комментировать, кто исполняет обязанности главы региона в этот период.

27 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле продолжается подбор кандидатуры на должность временно исполняющего обязанности губернатора Тверской области. Он признал, что решение пока не принято и администрация вместе с президентом рассматривают несколько вариантов, чтобы определить наиболее подходящую кандидатуру для региона.

В конце сентября Владимир Путин подписал указ о досрочном освобождении от должности губернатора Тверской области Игоря Рудени. В документе уточнялось, что глава региона ушел в отставку «по собственному желанию, в связи с переходом на другую работу».

Ранее Руденю заочно осудили на Украине.

