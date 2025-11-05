Стала известна дата проведения выборов губернатора Тверской области

Избирком: выборы губернатора Тверской области пройдут в сентябре 2026 года

Выборы губернатора Тверской области пройдут в единый день голосования в сентябре 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу избирательной комиссии региона, комментируя сообщения о назначении Виталия Королева врио главы области.

«В единый день голосования в сентябре 2026 года», — рассказали в пресс-службе, отвечая на вопрос о проведении выборов губернатора в регионе.

Незадолго до этого президент России Владимир Путин назначил замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталия Королева временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области.

О соответствующем предложении российского лидера в адрес Королева стало известно 5 ноября в ходе переговоров в Кремле.

Должность губернатора Тверской области стала вакантной в сентябре, когда глава государства назначил Игоря Руденю полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе. С 29 сентября должность врио губернатора занимает Марина Подтихова.

