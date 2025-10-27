Путин высказался о развитии отношений между Россией и КНДР

Путин: развитие отношений между Россией и КНДР идет по плану

Развитие отношений между Россией и КНДР идет по плану. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи, пишет «Интерфакс».

«Мы с ним [Ким Чен Ыном] в Пекине поговорили подробно о наших отношениях, о перспективах развития. Все идет по плану», — сказал глава государства.

Он также попросил Цой Сон Хи передать наилучшие пожелания председателю КНДР. Глава МИД Северной Кореи пообещала передать Ким Чен Ыну теплый привет от Путина.

Цой Сон Хи находится с рабочим визитом в России с 26 по 28 октября. 27 октября состоялась ее встреча с Владимиром Путиным. В этот же день прошли переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, на которых Цой Сон Хи заявила, что Пхеньян неизменно поддерживает политику России по отстаиванию суверенитета и территориальной целостности. Она подчеркнула, что это незыблемая позиция внешней политики правительства КНДР.

До этого Владимир Путин пригласил северокорейского лидера Ким Чен Ына посетить Россию. Переговоры лидеров двух государств состоялись в Пекине в начале сентября и продлились 1,5 часа. По окончании встречи Путин и Ким Чен Ын продолжили общение тет-а-тет.

