СМИ узнали, кто может возглавить КНДР после Ким Чен Ына

Independent: 13-летнюю дочь Ким Чен Ына называют будущим лидером КНДР
13-летняя дочь председателя КНДР Ким Чен Ына может заменить отца на посту лидера страны. Такое мнение выразили в британском издании The Independent.

Журналисты обратили внимание на то, что Ким Джу Аэ (так по предварительной информации зовут наследницу Ким Чен Ына) стала все чаще появляться с отцом на официальных мероприятиях. В частности, лидер КНДР взял дочку в Китай, но участие в военном параде в честь 80-летия Победы во Второй мировой войне она не принимала. В публикации говорится, что поездка девочки в Пекин подпитывает предположения о том, что она является преемницей отца на посту главы КНДР.

Точный возраст Ким Джу Аэ неизвестен, однако южнокорейские разведчики считают, что она родилась в 2013 году. Также они выяснили, что у Ким Чен Ына и его супруги есть еще старший сын и младший ребенок, пол которого неизвестен.

При этом южнокорейские чиновники и эксперты выражают сомнения по поводу того, что Ким Джу Аэ может стать руководителем страны, поскольку в КНДР довольно властная структура правления. Кроме того, указывается на то, что 41- летний Ким Чен Ын молод, не имеет серьезных проблем со здоровьем и имеет других детей.

Ким Чен Ын впервые показал свою дочь в ноябре 2022 года. Он в компании жены и дочери наблюдал за запуском межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». Первые фотографии с наследницей опубликовало Центральное информационное агентство Северной Кореи. Девочка школьного возраста держала за руку отца и вместе с ним обходила военную технику. Тогда также сообщалось, что у лидера КНДР есть еще двое детей.

Ранее Ким Чен Ын заявил о готовности помочь России.

