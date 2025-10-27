Путин встретился с главой МИД Северной Кореи

Президент России Владимир Путин встретился с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Об этом сообщили в Telegram-канале Кремля.

«Владимир Путин принял в Кремле Министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. В начале встречи Президент России передал самые наилучшие пожелания Председателю Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну», — говорится в сообщении.

Путин отметил, что в ходе визита в Пекин он и Ким Чен Ын обсудили отношения между странами и перспективы из развития. По словам главы государства, «все идет по плану».

Несколькими часами ранее состоялась встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и Цой Сон Хи. По информации посольства РФ в Северной Корее, главы МИД РФ и КНДР обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений и международной политики.

В ходе переговоров Лавров заявил, что отношения России и Северной Кореи за последние три с половиной месяца получили мощный импульс в развитии договоренностей, которые были достигнуты лидерами двух государств.

Ранее Пхеньян пообещал Москве неизменную поддержку в одном вопросе.