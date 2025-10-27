На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин встретился с главой МИД Северной Кореи

Путин принял в Кремле главу МИД КНДР Цой Сон Хи
true
true
true

Президент России Владимир Путин встретился с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Об этом сообщили в Telegram-канале Кремля.

«Владимир Путин принял в Кремле Министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. В начале встречи Президент России передал самые наилучшие пожелания Председателю Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну», — говорится в сообщении.

Путин отметил, что в ходе визита в Пекин он и Ким Чен Ын обсудили отношения между странами и перспективы из развития. По словам главы государства, «все идет по плану».

Несколькими часами ранее состоялась встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и Цой Сон Хи. По информации посольства РФ в Северной Корее, главы МИД РФ и КНДР обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений и международной политики.

В ходе переговоров Лавров заявил, что отношения России и Северной Кореи за последние три с половиной месяца получили мощный импульс в развитии договоренностей, которые были достигнуты лидерами двух государств.

Ранее Пхеньян пообещал Москве неизменную поддержку в одном вопросе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами