Спецпредставитель Путина заявил об определенном прогрессе по урегулированию на Украине

Дмитриев: Россия и США при Трампе добились определенного прогресса по Украине
Сергей Бобылев/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

Россия и США уже добились определенного прогресса по урегулированию украинского конфликта. Об этом в интервью журналистке Ларе Логан заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, сообщает РИА Новости.

По его словам, российская сторона может вести конструктивную работу с администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

«Мы ценим их усилия. Нам уже удалось добиться определенного прогресса», — сказал Дмитриев.

Также он рассчитывает на то, что мирное решение по Украине будет найдено, как только «люди поймут реальное положение вещей».

24 октября Дмитриев прибыл в США после введения Вашингтоном новых антироссийских санкций. По информации телеканала CNN, глава РФПИ отправился в Соединенные Штаты «для продолжения обсуждения отношений между США и Россией».

В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с переговорным процессом по вопросу Украины уже слишком затянулась. По его словам, пауза возникла по причине нежелания украинской стороны интенсифицировать контакты.

22 октября Трамп сообщил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Кроме того, США объявили о введении новых антироссийских санкций, которые стали первыми во второй период президентства Трампа. При этом американский лидер выразил мнение, что процесс урегулирования конфликта на Украине идет «достаточно хорошо», и потребовал от российской стороны согласиться на прекращение огня по линии фронта, зафиксировав свои нынешние позиции.

Ранее в Госдуме заявили о лихорадочной попытке Зеленского отсрочить мир на Украине.

Переговоры о мире на Украине
