В США раскрыли планы Зеленского на встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский планирует поднять вопрос о расширении военной поддержки со стороны США на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

По их данным, украинский лидер рассчитывает добиться поставок крылатых ракет Tomahawk, усиления противовоздушной обороны и расширения обмена разведданными с США, что должно помочь Вооруженным силам Украины наносить удары по объектам российской энергетики.

Кроме того, Зеленский намерен обсудить с Трампом закупку оборудования для модернизации вооружений, включая истребители F-16, отмечает СМИ.

17 октября в ходе встречи в Белом доме Зеленский предложил Трампу организовать обмен украинских беспилотников на ракеты Tomahawk.

Трамп заявил, что США заинтересованы в покупке беспилотников у Украины, однако выразил надежду на то, что для разрешения конфликта на Украине не понадобятся Tomahawk. По его словам, нанесение ударов вглубь России приведет к эскалации конфликта.

В пятницу издание Financial Times сообщило, что глава Белого дома вряд ли согласится продать ракеты Tomahawk союзникам по НАТО для их последующей передачи Украине, а решение по этому вопросу отложит до встречи с Путиным.

Ранее Трамп призвал Путина и Зеленского «немного поладить».