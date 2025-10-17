На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп высказал заинтересованность в украинских дронах

Трамп: США заинтересованы в покупке БПЛА у Украины
Evgeniy Maloletka/AP

Соединенные Штаты заинтересованы в покупке беспилотников у Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступление которого транслирует телеканал Fox News.

Он отметил, что США самостоятельно производят дроны, но не исключил возможность закупки у других стран, в том числе у Украины.

«Да, мы заинтересованы, у нас есть много дронов, мы производим свои, но мы бы также покупали дроны у других», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста в Белом доме.

17 октября украинский президент Владимир Зеленский в ходе открытой встречи с американским коллегой сделал предложение об обмене: беспилотники украинского производства в обмен на американские крылатые ракеты Tomahawk.

Зеленский подчеркнул, что Украина обладает опытом в производстве дронов, но нуждается в ракетах Tomahawk. Он выразил готовность укрепить американское военное производство БПЛА, указав на «дроновое предложение» для Соединенных Штатов.

Ранее Трамп высказал прогноз по конфликту на Украине.

