Сийярто рассказал, как примут Путина, если он решит приехать в Венгрию

Венгрия обеспечит президенту России Владимиру Путину безопасность для успешных переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом в Будапеште. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, его слова приводит ТАСС.

Также он сообщил, что телефонный разговор главы российского государства и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана был запланирован на 12:00 17 октября (мск), он уже должен был начаться.

16 октября российский лидер провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. После завершения беседы президент США анонсировал возможность встречи глав двух государств в столице Венгрии. Также он выразил уверенность, что положительное разрешение конфликта на Ближнем Востоке окажет благоприятное влияние на ход переговоров по урегулированию украинского кризиса.

Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, Владимир Путин оперативно поддержал предложенную Дональдом Трампом идею организации российско-американского саммита в Венгрии.

В свою очередь, Орбан заявил, что подготовка к переговорам ведется полным ходом. По словам премьер-министра, он уже созвонился с президентом США и обсудил с ним ситуацию.

Ранее в министерстве иностранных дел Венгрии назвали фантастической новость о встрече Путина и Трампа в Будапеште.