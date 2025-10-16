Орбан сообщил о начале подготовки саммита России и США в Будапеште

Орбан: подготовка к встрече Путина и Трампа в Будапеште идет полным ходом

Подготовка к саммиту России и США в Будапеште ведется полным ходом. Об этом в соцсети X заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

«Только что разговаривал по телефону с президентом Дональдом Трампом. Подготовка к мирному саммиту США и России идет полным ходом. Венгрия - это остров мира!» — написал Орбан.

После телефонного разговора с Путиным, состоявшегося 16 октября, Трамп анонсировал возможность встречи двух президентов в Будапеште. Кроме того, президент США выразил убежденность в том, что положительное разрешение ближневосточного конфликта окажет благоприятное влияние на ход переговоров по украинскому вопросу.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин оперативно поддержал предложенную Трампом идею организации российско-американского саммита в Будапеште.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал фантастической новость о встрече Путина и Трампа на территории его страны.

Ранее Орбан заявил о военном психозе в Европе и призвал к переговорам с РФ.