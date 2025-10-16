Стало известно, кто предложил Будапешт в качестве места встречи Путина и Трампа

Ушаков: Будапешт в качестве места для встречи с Путиным предложил Трамп

Будапешт был выбран местом для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным американским лидером Дональдом Трампом, заявил на брифинге помощник Путина Юрий Ушаков.

«Могу сказать, что Будапешт первым упомянул президент Трамп, а наш президент сразу же поддержал идею проведения возможного саммита в этой европейской столице», — рассказал Ушаков.

16 октября состоялся разговор между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Российский лидер поздравил главу США с достижением прекращения огня в секторе Газа и поблагодарил Меланию Трамп за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей на их родины.

Стороны также обсудили перспективы российско-американских торговых отношений после завершения украинского конфликта.

Кроме того, Трамп анонсировал новые переговоры делегаций России и США, а также заявил, что встретится с Путиным в Венгрии.

