В Венгрии назвали фантастической новость о встрече Путина и Трампа

Глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто оценил как «фантастическую» информацию о возможной встрече между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Он подчеркнул в социальной сети Х, что урегулировать конфликт возможно исключительно путем диалога.

«Фантастическая новость о том, что Дональд Трамп и Владимир Путин снова поговорили, и ещё более фантастично то, что вскоре они встретятся лично. Путь к миру лежит через переговоры. Войну невозможно решить на поле боя», — заявил Сийярто.

После телефонного разговора с Путиным, состоявшегося 16 октября, Трамп анонсировал возможность встречи двух президентов в Будапеште. Кроме того, президент США выразил убежденность в том, что положительное разрешение ближневосточного конфликта окажет благоприятное влияние на ход переговоров по украинскому вопросу.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин оперативно поддержал предложенную Трампом идею организации российско-американского саммита в Будапеште.

Ранее встречу Путина и Трампа в Венгрии назвали троллингом ЕС.