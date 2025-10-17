На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сийярто сообщил о телефонном разговоре Путина и Орбана

Сийярто заявил, что разговор Путина и Орбана был запланирован на 12:00
true
true
true
close
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана был запланирован на 12:00 17 октября. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, беседа уже должна начаться.

Утром 17 октября сам глава венгерского правительства сообщил, что в первой половине дня проведет телефонный разговор с российским лидером.

16 октября российский лидер провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. После завершения беседы президент США анонсировал возможность встречи глав двух государств в столице Венгрии. Также он выразил уверенность, что положительное разрешение конфликта на Ближнем Востоке окажет благоприятное влияние на ход переговоров по урегулированию украинского кризиса.

Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, Владимир Путин оперативно поддержал предложенную Дональдом Трампом идею организации российско-американского саммита в Венгрии.

В свою очередь, Орбан заявил, что подготовка к переговорам ведется полным ходом. По словам премьер-министра, он уже созвонился с президентом США и обсудил с ним ситуацию.

Ранее в министерстве иностранных дел Венгрии назвали фантастической новость о встрече Путина и Трампа в Будапеште.

Переговоры о мире на Украине
