Орбан анонсировал телефонный разговор с Путиным

Орбан заявил, что созвонится с Путиным в первой половине дня 17 октября

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент РФ Владимир Путин в первой половине дня 17 октября проведут телефонный разговор. Об этом в эфире радио Kossuth сообщил сам глава венгерского правительства.

«С <...> Путиным я буду говорить сегодня утром или в первой половине дня», — сказал Орбан.

16 октября российский лидер провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. После завершения беседы президент США анонсировал возможность встречи глав двух государств в столице Венгрии. Также он выразил уверенность, что положительное разрешение конфликта на Ближнем Востоке окажет благоприятное влияние на ход переговоров по урегулированию украинского кризиса.

Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, Владимир Путин оперативно поддержал предложенную Дональдом Трампом идею организации российско-американского саммита в Венгрии.

В свою очередь, Орбан заявил, что подготовка к переговорам ведется полным ходом. По словам премьер-министра, он уже созвонился с президентом США и обсудил с ним ситуацию.

Ранее в министерстве иностранных дел Венгрии назвали фантастической новость о встрече Путина и Трампа в Будапеште.