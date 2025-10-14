На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Норвежский профессор предупредил об опасном плане против России

Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

США предоставят украинской армии дальнобойные ракеты Tomahawk при условии тотальной мобилизации на Украине. Таким мнением в соцсети X поделился профессор университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Соединенные Штаты подталкивают Украину к полной мобилизации, чтобы привлечь молодежь к боевым действиям, они готовы послать Tomahawk в качестве взятки», — предупредил он.

По мнению профессора, если это произойдет, российская сторона будет вынуждена «жестко реагировать» на действия Украины и его союзников.

«По мере роста риска прямой войны с НАТО России, скорее всего, придется нанести Украине сокрушительный удар. Приближаются опасные времена», — написал Дизен.

13 октября президент США Дональд Трамп заявил, что может обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопрос возможных поставок ракет Tomahawk Украине. Глава Белого дома выразил готовность передать Украине это оружие, если конфликт не будет урегулирован.

6 октября Трамп сообщил, что почти принял решение об отправке ракет Tomahawk на Украину. Однако, по словам главы Белого дома, сначала он хочет выяснить, куда Киев будет направлять эти ракеты.

Позже военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что ракеты Tomahawk уже могут находиться на территории Украины.

2 октября Путин предупредил, что Россия будет сбивать переданные Украине ракеты Tomahawk.

Ранее эксперт назвал неожиданный ответ России на передачу Украине Tomahawk.

Отношения России и США
