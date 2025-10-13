После завершения конфликта в Газе Трамп планирует решить украинский вопрос

Трамп: после урегулирования в Газе намерен сосредоточиться на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что после завершения конфликта в Газе планирует заняться решением украинского вопроса. Об этом пишет РИА Новости.

«Сначала нам нужно закончить с Россией. Мы должны решить этот вопрос. Если Вы не возражаете, Стив, давайте сосредоточимся на России», — сказал лидер США, обращаясь к своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу в ходе выступления в израильском парламенте.

13 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе выступления в парламенте Израиля объявил о завершении конфликта в Газе.

До этого Трамп выразил уверенность в том, что российский лидер Владимир Путин урегулирует конфликт на Украине.

Президент США также допустил возможность передачи Киеву ракет Tomahawk, если конфликт на Украине не будет урегулирован. По словам Трампа, он может поговорить с Путиным на эту тему.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Белого дома пока не определился с поставками Tomahawk. Украинский лидер ждет решения своего американского коллеги, а Киев, по его словам, «работает» над поставкой ракет.

Ранее Трамп поделился с внучкой планами на российско-украинский конфликт.