Трамп поделился с внучкой планами на российско-украинский конфликт

Трамп рассказал внучке, что хочет примирить Россию и Украину

Президент США Дональд Трамп рассказал, что надеется поспособствовать урегулированию конфликта на Украине. Запись заявления опубликована на YouTube-канале внучки главы Белого дома Кайи Трамп.

Президент США рассказал ей, что проделал большую работу и «остановил семь войн».

«И, надеюсь, мы сможем убедить [президента России Владимира] Путина и [президента Украины Владимира] Зеленского остановиться», — заявил Трамп.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва активно продолжает контакты с Вашингтоном по закрытым каналам, хотя эта работа может быть незаметной.

Путин и Трамп провели первую за последние семь лет полноформатную встречу в августе текущего года. Саммит состоялся на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, крупнейшем городе штата Аляска. Переговоры завершились заявлениями глав государств о «существенном прогрессе», но без подписания каких-либо соглашений.

10 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что импульс к урегулированию конфликта на Украине, который появился после переговоров президентов РФ и США на Аляске, сохраняется.

Ранее в Кремле выразили надежду, что Трамп сохранит политическую волю к урегулированию на Украине.