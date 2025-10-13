Трамп заявил, что Путин пойдет на урегулирование конфликта с Украиной

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что российский лидер Владимир Путин урегулирует конфликт на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

По словам главы Белого дома, он действительно считает, что президент РФ выглядел бы великолепно, если бы ему удалось урегулировать ситуацию.

«И я думаю, что он это урегулирует. Но мы все равно будем действовать. А если он не урегулирует — для него это плохо кончится», — заявил Трамп.

Президент США также допустил возможность передачи Киеву ракет Tomahawk, если конфликт на Украине не будет урегулирован. По словам Трампа, он может поговорить с Путиным на эту тему.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Белого дома пока не определился с поставками Tomahawk. Украинский лидер ждет решения своего американского коллеги, а Киев, по его словам, «работает» над поставкой ракет.

