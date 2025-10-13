Силуанов рассказал об ограничениях в снабжении топливного рынка

Ограничения в снабжении топливного рынка будут определены в ближайшее время. Об этом на комитете Госдумы по бюджету и налогам сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Что касается конкретного вопроса цен на нефтепродукты в отдельных регионах. Понятно, сейчас складываются определенные ограничения [топливного] снабжения, которые будут, я уверен, преодолены в ближайшее время», — заявил он.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ, в рамках которого с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года вводится мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу. Его будут рассчитывать без учета отклонения средних оптовых цен на дизтопливо и 92-й бензин от предельных отметок.

В сентябре первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что решение правительства РФ продлить запрет на экспорт бензина поможет снизить цены в ближайшее время. Депутат отметил, что ФАС работает над снижением стоимости топлива на внутреннем рынке, поскольку в некоторых субъектах цены на него поднялись из-за неправильных действий автозаправок.

Ранее эксперты раскрыли, когда в России стабилизируется ситуация с бензином.