В России ввели мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу

Путин подписал указ о введении моратория на обнуление выплат по демпферу

Президент России Владимир Путин подписал указ, в рамках которого с октября по май вводится мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу. Соответствующий документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

«Установить, что впредь до внесения изменений в Налоговый кодекс <...> расчет величины Кдемп… определяется в установленном порядке без применения условия о допустимых отклонениях средних за налоговый период оптовых цен реализации в Российской Федерации автомобильного бензина Аи-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5», — говорится в документе.

Согласно указу, мораторий будет действовать в период с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года.

В сентябре первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что решение правительства России продлить запрет на экспорт бензина поможет снизить цены в ближайшее время. Депутат отметил, что ФАС работает над снижением стоимости топлива на внутреннем рынке.

