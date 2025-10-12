На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России ввели мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу

Путин подписал указ о введении моратория на обнуление выплат по демпферу
true
true
true
close
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ, в рамках которого с октября по май вводится мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу. Соответствующий документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

«Установить, что впредь до внесения изменений в Налоговый кодекс <...> расчет величины Кдемп… определяется в установленном порядке без применения условия о допустимых отклонениях средних за налоговый период оптовых цен реализации в Российской Федерации автомобильного бензина Аи-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5», — говорится в документе.

Согласно указу, мораторий будет действовать в период с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года.

В сентябре первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что решение правительства России продлить запрет на экспорт бензина поможет снизить цены в ближайшее время. Депутат отметил, что ФАС работает над снижением стоимости топлива на внутреннем рынке.

Ранее эксперты раскрыли, когда в России стабилизируется ситуация с бензином.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами