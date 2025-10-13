Лавров заявил о желании Запада иметь «подмандатную» Палестину

Определенные действия некоторых западных стран говорят о том, что Запад не заинтересован в независимой Палестине. Им нужна подмандатная страна, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с журналистами из арабских стран, сообщает ТАСС.

«Я прочел одного политолога, который говорит, что Западу не нужна независимая Палестина, Западу опять нужна подмандатная Палестина. По некоторым признакам, действия целого ряда наших западных коллег, включая британцев, идут в этом направлении», — сказал Лавров.

13 октября палестинское движение ХАМАС освободило две группы заложников и передало их представителям Международного комитета Красного Креста (МККК). Часть заложников уже находятся на территории Израиля.

10 октября в 12:00 мск вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. В рамках первого этапа договоренностей, которые были заключены при посредничестве Трампа, планировалось освободить всех заложников с обеих сторон, а также осуществить отвод израильских войск к согласованным линиям.

30 сентября глава Белого дома заявил, что даст палестинскому движению ХАМАС «три или четыре дня», чтобы согласиться на режим прекращения огня.

Ранее Путин оценил инициативы Трампа по палестино-израильскому урегулированию.