Путин отреагировал на инициативы Трампа по палестино-израильскому урегулированию

Инициативы американского лидера Дональда Трампа по палестино-израильскому урегулированию могут стать «светом в конце тоннеля». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.

«Сейчас, как мы знаем, мы знакомимся более подробно с инициативами президента Трампа. Мне кажется, что здесь какой-то свет в конце тоннеля все-таки может появиться», — сказал глава государства.

30 сентября глава Белого дома заявил, что даст палестинскому движению ХАМАС «три или четыре дня», чтобы согласиться на режим прекращения огня. Если представители движения отклонят предложение, то «Израиль сделает то, что ему нужно», заключил американский лидер.

В тот же день сообщалось, что Египет и Катар, которые выступают в роли посредников между Израилем и ХАМАС, передали переговорной делегации радикального палестинского движения план США по прекращению конфликта в секторе Газа.

