На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин отреагировал на инициативы Трампа по палестино-израильскому урегулированию

Путин оценил инициативы Трампа по палестино-израильскому урегулированию
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Инициативы американского лидера Дональда Трампа по палестино-израильскому урегулированию могут стать «светом в конце тоннеля». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.

«Сейчас, как мы знаем, мы знакомимся более подробно с инициативами президента Трампа. Мне кажется, что здесь какой-то свет в конце тоннеля все-таки может появиться», — сказал глава государства.

30 сентября глава Белого дома заявил, что даст палестинскому движению ХАМАС «три или четыре дня», чтобы согласиться на режим прекращения огня. Если представители движения отклонят предложение, то «Израиль сделает то, что ему нужно», заключил американский лидер.

В тот же день сообщалось, что Египет и Катар, которые выступают в роли посредников между Израилем и ХАМАС, передали переговорной делегации радикального палестинского движения план США по прекращению конфликта в секторе Газа.

Ранее Путин высказался о безопасности в мире.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами