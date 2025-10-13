Военным Израиля передали вторую группу освобожденных ХАМАС заложников

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) передали израильским военнослужащим вторую группу заложников, освобожденных палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что после возвращения в Израиль освобожденные люди пройдут первоначальное медицинское обследование.

ХАМАС обязался в течение дня 13 октября отпустить 20 человек, взятых в заложники в октябре 2023 года. Утром члены палестинского движения передали представителям МККК первую группу пленных, состоявшую из семи человек. Их уже доставили на территорию Израиля.

Позднее ХАМАС освободил еще 13 человек, также передав их представителям Международного комитета Красного Креста.

Как рассказали в посольстве Израиля в РФ, в число освобожденных заложников вошел уроженец Донбасса Максим Харкин.

9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Позднее в канцелярии египетского лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси сообщили, что 13 октября в городе Шарм-эш-Шейхе состоится саммит по случаю прекращения огня в секторе Газа. На мероприятие пригласили лидеров 20 стран, включая Трампа.

Ранее израильтяне заполнили «Площадь Заложников» в Тель-Авиве, ожидая возвращения соотечественников.