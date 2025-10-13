На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Израильтяне заполнили «Площадь Заложников», ожидая возвращения соотечественников

NYT: тысячи израильтян собрались в Тель-Авиве, ожидая освобождения заложников
true
true
true
close
Ronen Zvulun/Reuters

В Тель-Авиве несколько тысяч человек вышли на «Площадь Заложников», чтобы встретить известие об освобождении израильтян, удерживаемых почти два года радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщила американская газета The New York Times.

По данным издания, люди начали собираться на площади еще до рассвета. Местные жители на протяжении двух лет регулярно проводят здесь акции, требуя освобождения пленных. Площадь перед Тель-Авивским музеем изобразительных искусств даже получила неофициальное название «Площадь Заложников». Участники митинга держали национальные флаги и плакаты с именами удерживаемых.

Как отметило агентство Reuters, палестинское движение ХАМАС опубликовало список из 154 заключенных, которых планируют освободить в рамках мирной сделки. В документе указано, что все они входят в число 250 человек, приговоренных в Израиле к пожизненным срокам, и после освобождения будут отправлены за пределы палестинских территорий.

Ранее ХАМАС передал первую группу заложников представителям Красного Креста.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами