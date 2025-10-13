Израильтяне заполнили «Площадь Заложников», ожидая возвращения соотечественников

В Тель-Авиве несколько тысяч человек вышли на «Площадь Заложников», чтобы встретить известие об освобождении израильтян, удерживаемых почти два года радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщила американская газета The New York Times.

По данным издания, люди начали собираться на площади еще до рассвета. Местные жители на протяжении двух лет регулярно проводят здесь акции, требуя освобождения пленных. Площадь перед Тель-Авивским музеем изобразительных искусств даже получила неофициальное название «Площадь Заложников». Участники митинга держали национальные флаги и плакаты с именами удерживаемых.

Как отметило агентство Reuters, палестинское движение ХАМАС опубликовало список из 154 заключенных, которых планируют освободить в рамках мирной сделки. В документе указано, что все они входят в число 250 человек, приговоренных в Израиле к пожизненным срокам, и после освобождения будут отправлены за пределы палестинских территорий.

Ранее ХАМАС передал первую группу заложников представителям Красного Креста.