Вторую группу израильских заложников передали Красному кресту

Представителям Красного Креста в секторе Газа передали вторую группу израильских заложников, состоящую из 13 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на 12-й канал израильского телевидения.

«Тринадцать заложников были переданы представителям Красного Креста», — говорится в сообщении.

По данным агентства, ХАМАС таким образом передал всех живых израильских заложников. Передача тел погибших ожидается позже.

Первую группу заложников из семи человек ХАМАС передал Красному кресту несколькими часами ранее. К настоящему моменту они прибыли в Израиль. Их доставят к начальному пункту приема на юге страны, где они воссоединятся со своими родственниками.

Как сообщала гостелерадиокомпания Kan, освобожденные заложники находятся в удовлетворительном состоянии и способны передвигаться самостоятельно.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованным линиям.

Ранее Трамп сравнил конфликт на Украине с ситуацией на Ближнем Востоке.