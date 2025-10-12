На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Саммит по случаю прекращения огня в Газе пройдет 13 октября

Саммит по случаю прекращения огня в Газе пройдет в Египте 13 октября
Dawoud Abu Alkas/Reuters

Саммит по случаю прекращения огня в Газе пройдет 13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщила канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

««Саммит мира» пройдет в Шарм-эш-Шейхе 13 октября, председателями на нем выступят президенты Египта и США», — говорится в сообщении.

К участию в саммите были приглашены лидеры 20 стран, уточнили в канцелярии.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников , а также отвод израильских войск к согласованным линиям.

10 октября правительство Израиля одобрило план освобождения всех удерживаемых в секторе Газа заложников. Власти утвердили сделку по освобождению всех людей, даже тех, кто не выжил.

Ранее Мерц отправится в Египет на церемонию прекращения огня в Газе.

