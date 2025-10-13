На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посольство Израиля подтвердило планы ХАМАС освободить уроженца Донбасса Харкина

Посольство Израиля в РФ: ХАМАС в течение дня освободит уроженца Донбасса Харкина
true
true
true
close
Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уроженец Донбасса Максим Харкин был внесен в список заложников, которых палестинское движение ХАМАС должно освободить в течение дня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посольство Израиля в РФ.

«Да, он в списке 20 заложников, которых освобождают сегодня», — рассказали в дипломатическом представительстве.

Там подчеркнули, что пока не знают, в каком состоянии находится Харкин. По данным Красного Креста, все освобожденные «выглядят удовлетворительно».

9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Как сказал глава государства, это означает «очень скорое» освобождение всех взятых в заложники людей и отвод израильских войск к согласованным линиям.

В рамках соглашения палестинское движение согласилось в течение дня 13 октября отпустить 20 заложников. К текущему моменту ХАМАС передал представителям Международного комитета Красного Креста две группы пленных. Первая насчитывала семь человек, вторая — 13.

Ожидается, что 13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейхе состоится саммит по случаю прекращения огня в секторе Газа. Власти Египта пригласили на мероприятие лидеров 20 стран, в том числе Трампа.

Ранее в ХАМАС сделали заявление об освобождении заложников.

