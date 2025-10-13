Первая группа освобожденных заложников прибыла в Израиль

Группа в составе семи израильских заложников, освобожденных в Газе, в сопровождении солдат благополучно пересекла границу и приехала на территорию Израиля. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«Эйтан Мор, Алон Охель, Зив Берман, Гали Берман, Гай Гильбоа-Далал, Омри Миран и Матан Ангрест только что пересекли границу на территорию Израиля вместе с силами ЦАХАЛ», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, их доставят к начальному пункту приема на юге Израиля, где они воссоединятся со своими родственниками.

Как сообщает гостелерадиокомпания Kan, освобожденные заложники находятся в удовлетворительном состоянии и способны передвигаться самостоятельно.

До этого сообщалось, что в течение дня ожидается освобождение 20 живых заложников. По данным Al Jazeera, процесс передачи должен завершиться к 10:00 по московскому времени.

Как отмечает агентство Reuters, палестинское движение ХАМАС опубликовало список из 154 заключенных, которых планируют освободить в рамках мирной сделки. В документе указано, что все они входят в число 250 человек, приговоренных в Израиле к пожизненным срокам, и после освобождения будут отправлены за пределы палестинских территорий.

