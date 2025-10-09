Слова президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву ракет Tomahawk для выдвижения его американского коллеги Дональда Трампа в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира выглядят абсурдными. Об этом в социальной сети X заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Они просто сумасшедшие», — написал он, комментируя заявления украинского лидера.

Также Филиппо призвал прекратить поддержку лидеров, разжигающих конфликт. Вместе с тем он отметил, что необходимо остановить губительные поставки вооружения украинскому государству.

9 октября Зеленский заявил, что его страна выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира, если получит ракеты Tomahawk от Соединенных Штатов. Помимо этого украинский лидер утверждал, что Украина выдвинет главу Белого дома на Нобелевскую премию мира в случае, если он предоставит возможность для прекращения огня.

6 октября президент США сообщил, что почти принял решение об отправке ракет Tomahawk на Украину. Однако, по словам Трампа, сначала он хочет выяснить, куда Киев будет направлять эти ракеты.

2 октября президент РФ Владимир Путин предупредил, что Россия будет сбивать переданные Украине ракеты Tomahawk.

Ранее на Украине рассказали о тактике Трампа по передаче ракет Tomahawk.