Зеленский: Украина выдвинет Трампа на премию мира, если он даст ракеты Tomahawk

Зеленский заявил о Tomahawk как условии для выдвижения Трампа на премию мира

Украина выдвинет президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если получит ракеты Tomahawk от Штатов. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на украинского лидера Владимира Зеленского.

«Киев выдвинет кандидатуру Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если он пошлет Tomahawk», — пишет газета.

9 октября Зеленский говорил также, что Украина выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира в случае, если он предоставит возможность для прекращения огня.

9 октября испанская газета Pais писала, что Трамп включен в список кандидатов на Нобелевскую премию мира 2025 года.

По информации журналистов, в этом году на Нобелевскую премию мира поступило всего 338 номинаций: 244 физических лица и 94 организации.

Как пишет Pais, хотя официальный список не публикуется, директор PRIO, консультирующего Нобелевский комитет, подтвердила, что Трамп входит в число кандидатов.

10 октября нобелевский комитет объявит лауреата премии мира, получить которую так долго стремится Трамп. Политик с самого возвращения в Белый дом неоднократно говорил о своем желании завладеть наградой, а потому прикладывал усилия, чтобы предстать миротворцем. Каковы шансы президента США на успех — в материале «Газеты.Ru».

