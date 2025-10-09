Зеленский рассказал, когда Украина выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира

Зеленский: Киев выдвинет Трампа на Нобелевскую премию при наступлении мира

Украина выдвинет президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в случае, если он предоставит возможность для прекращения огня. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает телеканал ТСН.

«Если Трамп даст возможность прекращения огня миру, прежде всего украинцам — да, его нужно номинировать на Нобелевскую премию. Будем номинировать от Украины», — считает он.

9 октября испанская газета Pais писала, что Трамп включен в список кандидатов на Нобелевскую премию мира 2025 года.

По информации журналистов, в этом году на Нобелевскую премию мира поступило всего 338 номинаций: 244 физических лица и 94 организации.

Как пишет Pais, хотя официальный список не публикуется, директор PRIO, консультирующего Нобелевский комитет, подтвердила, что Трамп входит в число кандидатов.

10 октября нобелевский комитет объявит лауреата премии мира, получить которую так долго стремится Трамп. Политик с самого возвращения в Белый дом неоднократно говорил о своем желании завладеть наградой, а потому прикладывал усилия, чтобы предстать миротворцем. Каковы шансы президента США на успех — в материале «Газеты.Ru».

