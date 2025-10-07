На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине рассказали о тактике Трампа по передаче ракет Tomahawk

Нардеп Чернев: Трамп будет поставлять ракеты Tomahawk Украине постепенно
militaeraktuell.at

Депутат Верховной рады Егор Чернев предположил, что Соединенные Штаты будут поставлять дальнобойные ракеты Tomahawk Украине постепенно, и не позволят применять их сразу. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, относительно решения президента Дональда Трампа о поставке ракет «все будет не так быстро, как хотелось бы». Передача оружия – средство давления на Россию, утверждает политик.

«А потому скорее всего поставки и использование ракет будет очень постепенным. Сначала ракеты нам дадут, но несколько штук, или пару десятков, но стрелять ими сразу не позволят и посмотрят за реакцией Кремля», — написал Чернев.

В зависимости от развития ситуации радиус атак может «немного увеличиваться», как и число поставляемых поставки ракет, указал он.

Накануне в ходе выступления в Белом доме Трамп сказал, что практически принял решение по поводу поставок Tomahawk на Украину. Позже он заявил о необходимости получения четких гарантий относительно целей применения крылатых ракет перед одобрением их передачи Украине.

В понедельник бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор выразил мнение, что между РФ и США может начаться война, если Украина применит ракеты Tomahawk.

Ранее Зеленский заявил об успешном применении дальнобойных ракет «Нептун».

