Путин заявил о намерении России углубить связи со странами Центральной Азии

Путин: РФ и страны Центральной Азии добились хороших результатов во многих направлениях
Григорий Сысоев/РИА Новости

Российской Федерации и странам Центральной Азии удалось добиться достойных результатов во многих направлениях. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании второго саммита «Россия - Центральная Азия» в Душанбе, передает РИА Новости.

Политик отметил, что Россия готова продолжить углубление взаимовыгодных политических, экономических и гуманитарных связей со странами Центральной Азии.

8 октября Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Таджикистан, где будет находиться три дня. 9 октября российский лидер провел переговоры с президентом страны Эмомали Рахмоном, по итогам которых политики подписали 16 документов.

В частности, Путин и Рахмон подписали совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан.

Ранее Путин назвал встречу с Рахмоном приятной.

