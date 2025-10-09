Путин предложил объединить транспортные коридоры России и Центральной Азии

Путин: Россия и Центральная Азия могут объединить свои транспортные коридоры

Россия и страны Центральной Азии могут объединить свои транспортные коридоры в единую логистическую сеть с современными электронными сервисами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите «Россия - Центральная Азия» в Душанбе, сообщает ТАСС.

По словам российского лидера, ключевой задачей является развитие магистральных маршрутов Север-Юг и Восток-Запад, проходящих через территории стран региона.

«Впоследствии все эти и другие евразийские логистические проекты можно было бы объединить в единую сеть с современными электронными сервисами и транспортными услугами», — сказал Путин.

Президент отметил, что Россия готова совместно с партнерами из Центральной Азии выстраивать новые логистические цепочки, что позволит значительно увеличить объемы международных транспортных перевозок между странами.

Также Путин подчеркнул, что Российской Федерации и странам Центральной Азии удалось добиться достойных результатов во многих направлениях.

