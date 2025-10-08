Делегация РФ прибыла в Таджикистан

Часть российской делегации, которая будет присутствовать на российско-таджикистанских переговорах в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в Таджикистан, прибыла в Душанбе. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди делегатов — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава Роспотребнадзора Анна Попова, министр финансов Антон Силуанов, министр юстиции Константин Чуйченко, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев и другие.

10 октября президент РФ Владимир Путин посетит Таджикистан и примет участие в саммите лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Заседание будет посвящено укреплению связей между странами СНГ, развитию экономических отношений, а также проблемам обеспечения безопасности государств.

Содружество независимых государств (СНГ) было создано 8 декабря 1991 года после подписания в Беловежской пуще «Соглашения о создании Союза Суверенных Государств». Организацию называют формой «мирного развода» бывших республик Советского Союза. Странами-членами СНГ являются Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и, формально, Украина.

Ранее стало известно, что Белоусов посетит военные объекты РФ в Таджикистане.