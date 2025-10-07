На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа повестка саммита СНГ в Душанбе

МИД Таджикистана: на саммите в Душанбе лидеры СНГ обсудят борьбу с терроризмом
Алексей Даничев/РИА Новости

Темой саммита «Центральная Азия — Россия» в Душанбе станет борьба с терроризмом и обеспечение региональной безопасности. Об этом сообщает МИД Таджикистана, передает ТАСС.

«В ходе заседания главы государств обсудят широкий спектр вопросов, связанных с развитием многопланового взаимодействия, а также меры по координации действий в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и другими транснациональными вызовами», — сообщили в ведомстве.

На саммит 9 октября прибудут лидеры стран-участниц Содружества независимых государств (СНГ). Это второе мероприятие такого формата.

Первый саммит «Россия — Центральная Азия» состоялся 14 октября 2022 года в Казахстане. В нем участвовали президенты России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Встреча прошла в Астане в год 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и пятью странами Центральной Азии.

Содружество независимых государств (СНГ) было создано 8 декабря 1991 года после подписания в Беловежской пуще «Соглашения о создании Союза Суверенных Государств». Организацию называют формой «мирного развода» бывших республик Советского Союза. Странами-членами СНГ являются Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и, формально, Украина.

Ранее была названа роль Назарбаева в беспорядках в Казахстане.

