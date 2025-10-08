На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Белоусов проинспектировал российскую военную базу в Таджикистане

Белоусов посетил объекты Минобороны РФ в Таджикистане
true
true
true

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал российские военные объекты в Казахстане, включая 201-ю военную базу. Об этом пресс-служба оборонного ведомства сообщила в своем Telegram-канале.

«Андрей Белоусов посетил российскую 201-ю военную базу и отдельный оптико-электронный узел, расположенные на территории республики», — указано в сообщении.

На базе главе Минобороны показали роботов, выполняющих задачи по минированию местности, уничтожению противника и доставке различного груза российским солдатам. Ожидается, что эти комплексы примут участие в военных учениях ОДКБ «Нерушимое братство – 2025».

При посещении оптико-электронного узла Белоусов заслушал доклад замкомандующего ВКС РФ Александра Головко, который рассказал об особенностях комплекса и перспективах его развития.

Также 8 октября в Таджикистан прибыла российская делегация , которая будет присутствовать на российско-таджикистанских переговорах в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина. В нее входят пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, министр финансов Антон Силуанов, министр юстиции Константин Чуйченко, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев и другие.

Ранее Белоусов назвал особую задачу педагогов военно-учебных заведений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами