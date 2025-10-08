Белоусов проинспектировал российскую военную базу в Таджикистане

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал российские военные объекты в Казахстане, включая 201-ю военную базу. Об этом пресс-служба оборонного ведомства сообщила в своем Telegram-канале.

«Андрей Белоусов посетил российскую 201-ю военную базу и отдельный оптико-электронный узел, расположенные на территории республики», — указано в сообщении.

На базе главе Минобороны показали роботов, выполняющих задачи по минированию местности, уничтожению противника и доставке различного груза российским солдатам. Ожидается, что эти комплексы примут участие в военных учениях ОДКБ «Нерушимое братство – 2025».

При посещении оптико-электронного узла Белоусов заслушал доклад замкомандующего ВКС РФ Александра Головко, который рассказал об особенностях комплекса и перспективах его развития.

Также 8 октября в Таджикистан прибыла российская делегация , которая будет присутствовать на российско-таджикистанских переговорах в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина. В нее входят пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, министр финансов Антон Силуанов, министр юстиции Константин Чуйченко, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев и другие.

