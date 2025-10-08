На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД заявили о влиянии линии США на соглашения по контролю над вооружениями

Рябков: кладбище соглашений по контролю над вооружениями полнится из-за США
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что деструктивная линия США влияет на то, что «кладбище» соглашений по контролю над вооружениями полнится. Об этом сообщает ТАСС.

«Кладбище соглашений в сфере контроля над вооружениями полнится. Причина этого в деструктивной линии США, которые с начала 2000-х годов, со времен президента [США Джорджа] Буша - младшего, отбросили те принципы, идеи и подходы, которые на протяжении нескольких десятилетий лежали в основе обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности», — сказал Рябков.

22 сентября президент России Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Кроме того, Россия готова придерживаться договора по сокращению стратегических наступательных вооружений еще в течение года после его истечения в феврале 2026-го. По словам главы государства, Москва примет решение о последующем сохранении добровольных самоограничений на основе анализа обстановки.

До этого президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность по поводу скорого истечения срока действия ДСНВ, назвав это «проблемой для всего мира». Он добавил, что США намерены обсудить с Россией перспективы дальнейшего ядерного разоружения.

Ранее в ООН поддержали идею Путина о продлении ДСНВ.

