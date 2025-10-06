Представитель ООН Дюжаррик: мы за любые усилия по контролю над ядерным оружием

ООН приветствует любые усилия по контролю над ядерным оружием, заявил РИА Новости представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

«Мы приветствуем любые усилия, направленные на контроль за ограничением ядерного арсенала. Генеральный секретарь очень ясно выразил свое желание видеть мир свободным от ядерного оружия. Есть очень важные соглашения – мы хотим, чтобы они соблюдались», – заявил Дюжаррик в ответ на вопрос агентства о российской инициативе по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

22 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза РФ заявил, что Россия готова соблюдать ограничения по ДСНВ в течение года после истечения срока его действия.

6 октября президент США Дональд Трамп поддержал инициативу Путина продлить ДСНВ на год. «Для меня это звучит как хорошая идея», – сказал американский лидер. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал реакцию Трампа «основанием для оптимизма».

В свою очередь глава Ассоциации по контролю над вооружениями (США) Дэрил Кимболл отметилциальный статус. Он подчеркнул, что президент Соединенных Штатов фактически одобрил предложение российского коллеги. Он также выразил мнение, что продление ДСНВ поможет снизить напряженность и предотвратить гонку вооружений, в которой никто не сможет победить.

Ранее Трамп объявил о создании новой атомной подводной лодки.