Моди поздравил Путина с днем рождения на русском языке

Премьер Индии Моди на русском поздравил Путина с днем рождения

Премьер Индии Нарендра Моди в соцсети X поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения на русском языке.

«Поговорил со своим другом президентом Путиным и выразил теплые поздравления по случаю его дня рождения, а также пожелания крепкого здоровья и долголетия», — написал Моди.

Он добавил, что признателен Путину за его личную приверженность укреплению индийско-российского партнерства в будущем.

Ранее 7 октября Моди и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор.

Также премьер-министр Армении Никол Пашинян также провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и поздравил его с днем рождения.

До этого президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора поздравил с Путина днем рождения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что глава государства в день своего рождения, проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и несколько телефонных переговоров с зарубежными представителями.

Ранее Песков рассказал, кто поздравит Путина в день его рождения.