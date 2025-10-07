Премьер Армении поздравил Путина с днем рождения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и поздравил его с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба армянского премьера.

Пашинян в ходе беседы передал российскому лидеру наилучшие пожелания. Он подчеркнул важность дальнейшего развития отношений между Ереваном и Москвой, а также высоко оценил личный вклад Владимира Путина в этот процесс.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства в день своего рождения, проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и несколько телефонных переговоров с зарубежными представителями.

При этом Песков допустил, что у Путина могут быть личные планы в этот день, помимо рабочих задач.

Ранее представитель Кремля рассказал, кто поздравит президента РФ в день его рождения.