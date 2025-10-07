На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Таджикистана поздравил Путина с днем рождения

Президент Рахмон: Путин внес значительный вклад в отношения РФ и Таджикистана
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора поздравил с днем рождения российского коллегу Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте таджикского лидера.

«Продолжая беседу, Глава нашего государства подчеркнул значительный вклад Уважаемого Владимира Путина в укрепление и расширение дружественных отношений и стратегического партнерства между двумя странами», — говорится в телеграмме.

В ходе беседы главы двух стран приветствовали продолжение диалога между РФ и Таджикистаном. Путин и Рахмон также обсудили повестку предстоящих двусторонних и многосторонних встреч высокого уровня, которые пройдут в Душанбе, добавили в пресс-службе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что глава государства в день своего рождения, проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и несколько телефонных переговоров с зарубежными представителями.

Песков допустил, что у российского лидера могут быть личные планы, помимо рабочих задач.

Прошлый день рождения Путин также провел за работой. Тогда у него были назначены рабочие встречи закрытого характера, международный телефонный разговор, а также неформальное общение с главами стран Содружества Независимых Государств.

Ранее Путин признался в наличии проблем между Россией и Азербайджаном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами