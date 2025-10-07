Президент Таджикистана поздравил Путина с днем рождения

Президент Рахмон: Путин внес значительный вклад в отношения РФ и Таджикистана

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора поздравил с днем рождения российского коллегу Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте таджикского лидера.

«Продолжая беседу, Глава нашего государства подчеркнул значительный вклад Уважаемого Владимира Путина в укрепление и расширение дружественных отношений и стратегического партнерства между двумя странами», — говорится в телеграмме.

В ходе беседы главы двух стран приветствовали продолжение диалога между РФ и Таджикистаном. Путин и Рахмон также обсудили повестку предстоящих двусторонних и многосторонних встреч высокого уровня, которые пройдут в Душанбе, добавили в пресс-службе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что глава государства в день своего рождения, проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и несколько телефонных переговоров с зарубежными представителями.

Песков допустил, что у российского лидера могут быть личные планы, помимо рабочих задач.

Прошлый день рождения Путин также провел за работой. Тогда у него были назначены рабочие встречи закрытого характера, международный телефонный разговор, а также неформальное общение с главами стран Содружества Независимых Государств.

