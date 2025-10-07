На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Индийский премьер Моди провел разговор с Путиным

Reuters: Моди и Путин провели телефонный разговор
Михаил Метцель/РИА «Новости»

Премьер-министр Индии Наренда Моди и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщает офис индийского премьера.

«Премьер-министр тепло поздравил президента Путина с 73-летием и передал наилучшие пожелания крепкого здоровья и успехов во всех его начинаниях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры обсудили двусторонние отношения и актуальную повестку. Моди и Путин также подтвердили свою приверженность дальнейшему углублению особого и привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией.

Премьер-министр добавил, что ждет российского президента в Индии на 23-м ежегодном российско-индийском саммите.

7 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян также провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и поздравил его с днем рождения.

До этого президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора поздравил с Путина днем рождения.

Ранее представитель Кремля рассказал, кто поздравит президента РФ в день его рождения.

