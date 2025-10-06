Песков рассказал, кто поздравит Путина в день его рождения

Песков: внуки планируют поздравить Путина в день его рождения

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российского президента Владимира Путина в день его рождения поздравят внуки. Об этом сообщает ТАСС.

«Внуки поздравляют дедушку так же, как всех дедушек поздравляют внуки: тепло и с любовью», — ответил Песков на вопрос журналиста о том, как Путин планирует отмечать день рождения.

Он добавил, что у Путина есть личные планы на этот день, но ему известно только о рабочих. В частности, у президента России запланировано совещание с постоянными членами Совбеза, повестка будет рабочей и поздравлений не запланировано.

Президент РФ отмечает день рождения 7 октября. В 2025 году ему исполнится 73 года.

Прошлый день рождения Путин также провел за работой. Тогда у него были назначены рабочие встречи закрытого характера, международный телефонный разговор, а также неформальное общение с главами стран Содружества независимых государств (СНГ).

Ранее Путин поздравил жителей Чечни с тремя праздниками, а главу региона Рамзана Кадырова — с днем рождения.