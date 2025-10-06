На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песков рассказал, кто поздравит Путина в день его рождения

Песков: внуки планируют поздравить Путина в день его рождения
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российского президента Владимира Путина в день его рождения поздравят внуки. Об этом сообщает ТАСС.

«Внуки поздравляют дедушку так же, как всех дедушек поздравляют внуки: тепло и с любовью», — ответил Песков на вопрос журналиста о том, как Путин планирует отмечать день рождения.

Он добавил, что у Путина есть личные планы на этот день, но ему известно только о рабочих. В частности, у президента России запланировано совещание с постоянными членами Совбеза, повестка будет рабочей и поздравлений не запланировано.

Президент РФ отмечает день рождения 7 октября. В 2025 году ему исполнится 73 года.

Прошлый день рождения Путин также провел за работой. Тогда у него были назначены рабочие встречи закрытого характера, международный телефонный разговор, а также неформальное общение с главами стран Содружества независимых государств (СНГ).

Ранее Путин поздравил жителей Чечни с тремя праздниками, а главу региона Рамзана Кадырова — с днем рождения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами