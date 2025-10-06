Путин присвоил классный чин генеральному прокурору Гуцану

Президент России Владимир Путин удостоил генерального прокурора Александра Гуцана классным чином действительного госсоветника юстиции. Об этом говорится в указе, доступном на сайте официального опубликования правовых актов.

«Присвоить классный чин действительного государственного советника юстиции генеральному прокурору Российской Федерации Гуцану Александру Владимировичу», — говорится в документе, который уже вступил в силу.

24 сентября Путин назначил Гуцана генеральным прокурором Российской Федерации. Этим же указом глава государства снял с поста генпрокурора Игоря Краснова, который стал председателем Верховного суда РФ.

Александр Гуцан окончил юридический факультет СПбГУ. Большую часть своей карьеры он проработал в прокуратуре, а с 2007-го по 2018-й занимал пост заместителя генпрокурора Юрия Чайки. Подробнее о нем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле назвали сроки внесения кандидатуры Игоря Краснова на пост главы Верховного суда.