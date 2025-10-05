Трамп оценил предложения Путина по ДСНВ

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложения президента России Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) звучат как хорошая идея. Об этом сообщает ТАСС.

«Для меня это звучит как хорошая идея», — заявил Трамп, отвечая на вопрос корреспондента агентства о том, что он думает по поводу предложений Путина.

22 сентября Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Кроме того, Россия готова придерживаться договора по сокращению стратегических наступательных вооружений еще в течение года после его истечения в феврале 2026-го. По словам главы государства, Москва примет решение о последующем сохранении добровольных самоограничений на основе анализа обстановки.

До этого Дональд Трамп выразил обеспокоенность по поводу скорого истечения срока действия ДСНВ, назвав это «проблемой для всего мира». Он добавил, что США намерены обсудить с Россией перспективы дальнейшего ядерного разоружения.

Ранее в МИД России заявили, что действие ДСНВ остается приостановленным.