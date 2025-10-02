На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД России заявили, что действие ДСНВ остается приостановленным

МИД: РФ не предлагала изыскивать «творческий способ» дальнейшего продления ДСНВ
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Россия не предлагает изыскивать некий «творческий способ» дальнейшего продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова .

«Россия не предлагала изыскивать некие творческие способы дальнейшей полноформатной или частичной пролонгации ДСНВ», — сказала она, отвечая на вопрос об инициативе президента РФ Владимира Путина о том, что стороны ДСНВ могли бы продолжить придерживаться «потолков» после истечения срока действия документа в феврале следующего года.

Дипломат добавила, что действие ДСНВ пока остается приостановленным, чтобы устранить препятствия «нет запаса времени и надежного фундамента в отношениях Российской Федерации и Соединенных Штатов».

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии реакции от США на предложение Путина по ДСНВ.

22 сентября Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Кроме того, Россия готова придерживаться договора по сокращению стратегических наступательных вооружений еще в течение года после его истечения в феврале 2026-го. По словам главы государства, Москва примет решение о последующем сохранении добровольных самоограничений на основе анализа обстановки.

До этого Дональд Трамп выразил обеспокоенность по поводу скорого истечения срока действия ДСНВ, назвав это «проблемой для всего мира». Он добавил, что США намерены обсудить с Россией перспективы дальнейшего ядерного разоружения.

Ранее в Кремле раскрыли, чем отказ от ДСНВ может обернуться для мира.

