В Кремле раскрыли, чем отказ от ДСНВ может обернуться для мира

Песков: мир без действия ДСНВ будет гораздо более опасным
Мир без действия договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) будет гораздо более опасным для стратегической стабильности и безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Гораздо более опасный мир. Мир, чреватый действительно большими угрозами для стратегической стабильности и безопасности», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос журналистов, каким будет мир, если в нем не будет ДСНВ.

Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года. Однако, по словам президента РФ Владимира Путина, Россия готова придерживаться договора еще год после его истечения.

Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин «протягивает руку» США своим предложением по ДСНВ. Он обратил внимание на одну важную оговорку, что все эти предложения — добрая политическая воля президента России. Песков подчеркнул, что они останутся жизнеспособными только в том случае, если соответствующую позицию займет Вашингтон.

До этого президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность по поводу скорого истечения срока действия ДСНВ, назвав это «проблемой для всего мира». Он добавил, что Соединенные Штаты намерены обсудить с Россией перспективы дальнейшего ядерного разоружения.

Ранее Трампа призвали согласиться на предложение Путина по стратегическому оружию.

