Песков ответил на вопрос о реакции США на предложение Путина по ДСНВ

Песков: реакции США на предложение Путина по ДСНВ пока не было

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии реакции от США на предложение Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом пишет РИА Новости.

«Они, собственно, идут контакты, но реакции пока не было», — сказал Песков на брифинге журналистам.

При этом он напомнил слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, которая заявила, что президент США Дональд Трамп намерен дать личный комментарий по этому поводу.

22 сентября Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Кроме того, Россия готова придерживаться договора по сокращению стратегических наступательных вооружений еще в течение года после его истечения в феврале 2026-го. По словам главы государства, Москва примет решение о последующем сохранении добровольных самоограничений на основе анализа обстановки.

До этого Дональд Трамп выразил обеспокоенность по поводу скорого истечения срока действия ДСНВ, назвав это «проблемой для всего мира». Он добавил, что США намерены обсудить с Россией перспективы дальнейшего ядерного разоружения.

