Премьер Дании заявила о войне в Европе

Премьер Дании Фредериксен заявила, что в Европе идет гибридная война
Annegret Hilse/Reuters

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что в Европе идет гибридная война. Об этом сообщает Reuters.

1 октября на неформальном саммите европейских лидеров в Копенгагене Фредериксен обратилась к НАТО с призывом усилить ответ на действия РФ в противостоянии с коллективным Западом, которые якобы направлены на раскол Европы. При этом политик не привела никаких фактов, которые доказали бы причастность России к инцидентам с беспилотниками.

На этом фоне министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль предостерег НАТО от чрезмерной реакции на инциденты с дронами в Европе, в которых обвиняют Россию. Он утверждал, что президент России Владимир Путин якобы стремится «посеять беспорядки», но НАТО реагирует «весьма адекватно». Преступать «границы дозволенного» было бы ошибкой, считает глава МИД ФРГ.

23 сентября и 25 сентября в нескольких городах Дании приостановили работу аэропорта из-за обнаружения беспилотников. Датские власти сообщили союзникам по НАТО, что «вторжение» дронов на территорию королевства было организовано другим государством. Комментируя ситуацию, в посольстве Москвы в Копенгагене заявили, что российская сторона категорически отвергает утверждения о причастности к данным инцидентам.

Ранее в Дании прошли учения по отражению атак дронов.

